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  24 февраля 2020
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В Ташкенте откроется филиал Пизанского университета

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в Риме совместно с Министерством высшего и среднего специального образования РУз страны и Национальным офисом программы Европейского Союза «Erasmus+» в Ташкенте провело на днях переговоры по установлению сотрудничества с одним из ведущих академических центров Италии – Пизанским университетом.

В ходе посещения послом Отабеком Акбаровым Пизанского университета состоялся ряд встреч с его ректором Паоло Манкареллой, проректорами Франческо Марчеллони и Марко Абате, представителями департаментов по геологии, энергетике, инжинирингу, электро- и робототехнике, а также международному сотрудничеству, сообщили в министерстве. Внимание руководителей Пизанского университета было привлечено к успешному опыту работы Туринского политехнического университета в Ташкенте и созданной при нем футбольной академии «Ювентус», а также партнерству с рядом итальянских вузов в рамках программы Евросоюза «Erasmus+».

Исходя из этого, ректор Пизанского университета профессор Паоло Манкарелла выразил готовность к установлению долгосрочного сотрудничества с Узбекистаном в сферах образования и исследований, что, по его словам, создало бы институциональную основу для расширения международных академических возможностей для студентов обеих стран и их профессионального развития с вовлечением соответствующих правительственных и деловых кругов.

В этой связи ректор отметил возможность учреждения филиала Пизанского университета в Ташкенте.

Предполагается, что подготовка кадров в филиале будет осуществляться, прежде всего, с учетом потребностей Узбекистана в высококвалифицированных специалистах. На начальном этапе планируется разработка следующих бакалаврских программ: геология, геофизика, энергетика, химия, биотехнология, информационно-коммуникационные технологии, экономика и управление бизнесом.

На ближайшее время планируется визит делегации Пизанского университета в Узбекистан в целях обсуждения содержательных и организационных вопросов реализации данного проекта.

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