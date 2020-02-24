Таджикистан может временно приостановить авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

- Таджикистан, экономика
- 14:52, 24 февраля 2020
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CentralAsia (TJ) - Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана примет сегодня решение о временном приостановлении авиасообщения с Ираном.
Как сообщил «Авеста» первый заместитель директора Агентства гражданской авиации при правительстве РТ Азиз Набизода, авиакомпаниям поручается приостановить полеты до стабилизации ситуации в Иране, связанной с вспышкой коронавируса COVID-19.
По словам Азиза Набизода, до стабилизации ситуации с новым коронавирусом в Иране, полеты могут быть приостановлены, возможно, с сегодняшнего дня или завтра, 25 февраля.
В настоящее время, из Таджикистана в Иран осуществляются полеты два раза в неделю. Авиарейсы осуществляются по маршруту Душанбе-Мешхед и Тегеран-Душанбе-Бишкек-Тегеран.
Напомним, что власти ряда стран решили временно прекратить сообщение с Ираном, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.
Из-за вспышки коронавируса COVID-19 несколько стран закрыли свои границы с Ираном. В частности свои границы с Ираном закрыли Турция, Афганистан, Пакистан и Армения. В свою очередь, некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с Ираном.
В Иране заражение коронавирусом зафиксировано у более чем сорока человек. Восемь человек скончались от заболевания, вызванного этим вирусом. Это самый высокий показатель за пределами Китая.