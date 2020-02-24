[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  24 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Таджикистан может временно приостановить авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

CentralAsia (TJ) -  Агентство гражданской авиации при правительстве Таджикистана примет сегодня решение о временном приостановлении авиасообщения с Ираном.

Как сообщил «Авеста» первый заместитель директора Агентства гражданской авиации при правительстве РТ Азиз Набизода, авиакомпаниям поручается приостановить полеты до стабилизации ситуации в Иране, связанной с вспышкой коронавируса COVID-19.

По словам Азиза Набизода, до стабилизации ситуации с новым коронавирусом в Иране, полеты могут быть приостановлены, возможно, с сегодняшнего дня или завтра, 25 февраля.

В настоящее время, из Таджикистана в Иран осуществляются полеты два раза в неделю. Авиарейсы осуществляются по маршруту Душанбе-Мешхед и Тегеран-Душанбе-Бишкек-Тегеран.

Напомним, что власти ряда стран решили временно прекратить сообщение с Ираном, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

Из-за вспышки коронавируса COVID-19 несколько стран закрыли свои границы с Ираном. В частности свои границы с Ираном закрыли Турция, Афганистан, Пакистан и Армения. В свою очередь, некоторые страны ввели ограничения на авиасообщение с Ираном.

В Иране заражение коронавирусом зафиксировано у более чем сорока человек. Восемь человек скончались от заболевания, вызванного этим вирусом. Это самый высокий показатель за пределами Китая.

print
  • В Монголии граждане меняют земельные участки на квартиры для борьбы с загрязнением воздуха
  • Фильм «Чёрное молоко» монгольского режиссёра показан на Берлинском кинофестивале
  • В Узбекистане прокуратура взяла под контроль дело женщины, поджегшей себя в знак протеста против сноса дома



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com