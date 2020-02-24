В Стамбуле в ДТП погибла гражданка Узбекистана

CentralAsia (UZ) - По информации Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, 21 февраля 2020 года в дорожно-транспортном происшествии на одной из городских улиц погибла гражданка РУз.

Генконсульство Узбекистана взяло ситуацию на контроль, чтобы при необходимости оказать родственникам помощь в решении консульско-правовых и организационных вопросов для отправки тел соотечественницы на родину для дальнейшего захоронения, сообщили в МИД страны.

Напомним, что летом прошлого года в ДПТ в Стамбуле погибли двое граждан Узбекистана. Как сообщало генконсульство страны, в результате ДТП, произошедшего 11 июня, скончалась молодая женщина из Узбекистана 1987 года рождения. Позднее в больнице Haydarpasa Numune Hastanesi умер еще один узбекистанец. Он также пострадал в том ДТП. Сестра погибшей, 1976 года рождения, находившаяся в коме, была помещена в больницу Стамбула.