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  24 февраля 2020
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В Туркменистане началось производство нового вида сыра

CentralAsia (TM) -  Новый вид сыра под торговой маркой «Paýtagt» начали производить в Дашогузском велаяте Туркменистана.

Выпуском данной разновидности молочной продукции с показателем жирности 45% займется современный мясомолочный комплекс, действующий на территории этрапа им. Сапармурата Ниязова, передает arzuw.news.

Основная специализация животноводческого комплекса – содержание поголовья крупного рогатого скота в количестве 500 голов. Ежегодно предприятие перерабатывает 120 тонн мяса и 2,0 тыс. тонн молока. Производственные мощности комплекса представлены современной высокотехнологичной аппаратурой от знаменитых зарубежных изготовителей. Структура предприятия образована мясным и молочным цехами.

Основная специализация мясного цеха – переработка мяса и выпуск широкого ассортимента колбасных изделий. На молочном цехе выпускается линейка продукции высокого качества, пользующейся неизменным спросом у покупателей. Это не только пастеризованное молоко, кефир и сливочное масло, но и йогурт, сметана, творог, брынза, айран и прочие разновидности молочных изделий. Благодаря высокотехнологичному специализированному оснащению, которым оборудован комплекс, он уже освоил выпуск 7 разновидностей мясных и 17 – молочных изделий.

Продукция, выпущенная предприятием с начала текущего года, уже принесла ему доход в сумме 300 тыс. манат ($85,5 тыс).

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