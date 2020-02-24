В Монголии швейная фабрика ГОК Эрдэнэт начала производить маски для лица

CentralAsia (MNG) - Для предотвращения вспышки коронавируса (Covid-19) у шахтеров, швейная фабрика государственного предприятия ГОК Эрдэнэт начала производство двух- и трехслойных хлопковых масок для лица.

Рабочие фабрики будут делать 30 тыс. масок для лица в дополнение к своей повседневной работе по пошиву спецодежды и рудных мешков.

Менеджер фабрики Ж.Мөнх-Оргил:

- Наши резаки из ткани за два дня нарезали до 10 000 тысяч слоев ткани. У нас есть планы подготовить некоторые до лунного Нового года и сделать отдых после праздника. Поскольку 30 000 - это не малое количество, все наши резаки и более 40 швеи будут отвечать за работу. На следующей неделе будет предоставлена первая партия масок для лица, и мы также работаем над тем, чтобы обеспечить сотрудников ГОК Эрдэнэт постоянным запасом масок.

Сырье для лицевых масок отвечает особым требованиям местных специализированных инспекционных и медицинских отделов, отмечает фабрика.

6 тыс. работников ГОК Эрдэнэт перерабатывают 89 тыс. тонн руды в день, таким образом, вкладывая 1,8 млн тугриков в бюджете государства в минуту. Это крупное предприятие Монголии, которое с 2004 года возглавляет список 100 крупнейших компаний страны, передает местная пресса Erdenet Today.