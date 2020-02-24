Кыргызстан и Таджикистан договорились обменяться 23 гектарами земли, - СМИ

Участок через реку Ак-Суу у села Кок-Таш // Гульгакы Мамасалиева

CentralAsia (TJ) - В минувшие выходные в кыргызском городе Баткен состоялось очередное заседание межправительственной комиссии Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации госграницы двух государств, передает Азия-Плюс.



На заседании, прошедшем под председательством вице-премьеров Таджикистана Азима Иброхима и Кыргызстана Акрама Мадумарова, впервые в истории стороны договорились обменяться 23 гектарами земли на спорных участках границы, сообщил «Азия-Плюс» источник, близкий к таджикской делегации в переговорах.

«Таким образом, можно считать, что длительные споры двух государств по вопросам приграничных территорий, сдвинулись с «мертвой точки», - отметил источник. - Половина территории обмена принадлежит Таджикистану, половина - Кыргызстану».

При этом, он не стал конкретно говорить по каким именно территориям сторонам удалось договориться.

По итогам встречи в Баткене стороны подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве в сфере делимитации и демаркации госграницы двух государств. Очередная встреча вице-премьеров двух государств по данному вопросу состоится в конце марта текущего года.

В Баткене также был подписан план сотрудничества Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана на текущий год. План предусматривает взаимодействие Согда и Баткена в сферах экономики, культуры, образования, приграничного сотрудничества.