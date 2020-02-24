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  24 февраля 2020
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В Улан-Баторе инклюзивный центр стартапов будет создан совместно с Южной Кореей

CentralAsia (MNG) -  На прошлой неделе мэр Улан-Батора С.Амарсайхан встретился с представителями Корейского института стартапов и развития предпринимательства, чтобы обменяться мнениями о создании стартап-центра Монголия-Корея «Mongolia-Korea start-up hub».

Данный проект направлен на создание инклюзивного центра стартапов в Монголии посредством развития потенциала предпринимателей и инноваций, стимулирования национальной экономики путем стимулирования стартапов на основе технологий, создания рабочих мест и достижения целей устойчивого развития.

И это станет одним из ключевых инструментов поддержки новых промышленных идей в сегменте микро - и малых предприятий и физлиц-предпринимателей столицы Монголии.

В Улан-Баторе большой упор делается на инклюзивное образование и стартапов.

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