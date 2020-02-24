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  24 февраля 2020
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В Монголии граждане меняют земельные участки на квартиры для борьбы с загрязнением воздуха

CentralAsia (MNG) -  В Монголии граждане меняют земельные участки на квартиры для борьбы с загрязнением воздуха и почвы.

Жилищная корпорация «Нийслэлийн Орон Сууцны Корпораци - НОСК» запустила в ноябре прошлого года проект по предоставлению гражданам готовых к заселению квартир в обмен на их земельные участки.

Мэр Улан-Батора С.Амарсайхан и глава жилищной корпорации НОСК Б.Сухбаатар передали ключи от квартир первым семьям, принявшим предложение на прошлой неделе.

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Жители общей площади 5,2 га в 9-м хороо (подрайон), района Сонгинохайрхан обратились с просьбой обменять землю на жилищную корпорацию. Инновационная схема вводит новый тип услуг в текущие жилищные проекты и программы, охватывающие юрточные районы Улан-Батора.

- Мы запустили эту инициативу в рамках текущих проектов и программ в области жилищного строительства. Ведутся работы по обмену квартир на 5,2 га земли в районе Сонгинохайрхан. Жилищная программа столицы предлагает гражданам возможность аренды и покупки по доступной цене. Некоторые многоквартирные дома с общей площадью 972 квартиры в комплексе «Буянт Ухаа-2» были выбраны для проекта, - рассказал мэр Улан-Батора.

Участникам, имеющим в общей сложности не менее 4 га земли, может быть предоставлена возможность обменять свою землю на квартиру после того, как они сделают запрос на участие в проекте по собственному желанию. По плану проекта будет построен отдельный многоквартирный район.

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