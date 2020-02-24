Дети членов правительства Таджикистана будут служить в обязательном порядке, - президент Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего выступления на торжественном собрании в честь Дня Вооруженных сил Таджикистана, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства, поручил найти пути поощрения солдат после завершения армейской службы.

Президент подчеркнул, что руководители всех ступеней государственной власти – от членов правительства и депутатов парламента до председателей областей, городов, районов, сельских и поселковых джамоатов, руководителей организаций и учреждений, государственных служащих и предпринимателей сами должны являться образцом неукоснительного соблюдения Конституции, закона страны «О всеобщей воинской обязанности и армейской службы», передает Азия-Плюс.

- Их дети, в первую очередь, и в обязательном порядке должны быть готовы к службе в рядах Вооруженных сил. Перед законом все равны и все слои населения обязаны соблюдать его требования, - заявил он 22 февраля на торжественном собрании.

С учетом сложной и непрогнозируемой ситуации в регионе и мире президент поручил правительству страны увеличить число мобилизующего резерва, то есть офицеров запаса, с 110 тысяч до 300 тысяч человек.