В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у иранского студента
- Азия и мир, общество
- 17:07, 24 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у иранского студента, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Первые случаи заражения коронавирусом сегодня были зарегистрированы и в Бахрейне, Кувейте и в Афганистане.
- Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявлен у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Заболевший человек и все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение бригады врачей, - говорится в сообщении министерства Бахрейна.
В Кувейте выявлены трое больных коронавирусом. Все заразившиеся вернулись из поездок в Иран.
В Кувейте выявлены трое больных коронавирусом. Все заразившиеся вернулись из поездок в Иран.
В Афганистане коронавирус выявлен у жителя провинции Гетрап.
Власти Ирана уточнили число погибших от коронавируса. Жертвами стали 12 человек, заражены - 43.