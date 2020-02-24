В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у иранского студента

CentralAsia (CA) - В Ираке зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у иранского студента, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Первые случаи заражения коронавирусом сегодня были зарегистрированы и в Бахрейне, Кувейте и в Афганистане.

- Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявлен у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Заболевший человек и все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение бригады врачей, - говорится в сообщении министерства Бахрейна.



В Кувейте выявлены трое больных коронавирусом. Все заразившиеся вернулись из поездок в Иран.

Власти Ирана уточнили число погибших от коронавируса. Жертвами стали 12 человек, заражены - 43.