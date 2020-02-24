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  24 февраля 2020
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В Ухане излечившиеся от коронавируса люди начали заражаться повторно
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В китайском Ухане зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19 у людей, уже излечившихся от него. Об этом сообщается на сайте Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В отчете ведомства говорится, что, по данным на понедельник, 24 февраля, 195 выписанным пациентам был во второй раз поставлен диагноз. В документе не уточняется, почему так произошло.

Издание South China Morning Post отмечает, что из-за эпидемии городские власти ввели дополнительный обязательный 14-дневный карантин для выздоровевших жителей после того, как у некоторых из них в анализах был снова обнаружен вирус.

Ранее посол Китая в России заявил, что повторные случаи заражения COVID-19 невозможны. Он добавлял, что вирус не был выведен искусственно в лаборатории, и предположил, что человеку он передался от диких животных. В настоящий момент ученые устанавливают точный источник инфицирования.

По последним данным, почти 80 тысяч человек были инфицированы коронавирусом. Погибли 2620 зараженных, более 25 тысяч вылечились.

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