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  24 февраля 2020
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В Ташкенте задержали психически больного мужчину, ударившего женщину с грудным ребенком

CentralAsia (UZ) -  В сети интернет пользователь «Екатерина Старинкова» опубликовала информацию о том, что днем 13 февраля в Мирзо-Улугбекском районе на улице Дархан неизвестный примерно 25-30 летнего возраста ударил ее в плечо, когда она прогуливалась с коляской, в которой находился ее 10-месячный сын.

По данному факту сотрудники УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района провели проверку и задержали подозреваемого, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

"Действительно, инцидент произошел днем 13 февраля 2020 года на улице Дархан Мирзо-Улугбекского района. Молодой человек без какой-либо веской причины ударил по плечу 34-летнюю Е. З., когда она гуляла с ребенком. Личность мужчины была установлена. Им оказался 34-летний Ф. А. также выяснилось, что Ф. А. в ночное время залезал на автомобили, оставленные их владельцами на неохраняемых стоянках, и прыгал на них, без причины пинал по дверям автотранспортных средств. Сотрудники отдела внутренних дел № 2 УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района сообщили о Ф. А. врачам Городской клинической психиатрической больницы, и в настоящее время Ф. А. находится там", - отмечается в сообщении ведомства.

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