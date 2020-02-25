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  25 февраля 2020
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Узбекистан намерен закрыть узбекско-афганскую границу из-за распространения коронавируса в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Агентствo санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана предложило закрыть узбекско-афганскую границу после вспышки коронавируса в Афганистане.

Данное предложение обсуждалось на заседании центрального штаба по борьбе с коронавирусом, прошедшего 24 февраля.

Как сообщается, на встрече "обсуждалось временное закрытие узбекско-афганской границы, а также другие вопросы, связанные с отношениями двух стран и планами их действий".

Министерство здравоохранения на своём официальном сайте пока официально не объявило ни о встрече, ни о временном закрытии узбекско-афганской границы.

24 февраля министерство здравоохранения Афганистана объявило, что у трех человек был диагностирован коронавирус.

Чрезвычайное положение было объявлено в прилегающих районах Афганистана после того, как было обнаружено, что один из пациентов был инфицирован в иранском городе Кум.

Страны Центральной Азии пока еще не попали в карту коронавируса, ежедневно обновляемая Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, что протяжённость государственной границы между странами составляет 144 км. Узбекистан укрепил границу в Сурхандарьинской области, чтобы остановить проникновение нелегальных мигрантов или беженцев из Афганистана. Тем не менее, есть один мост, через реку Амударья, который пересекает узбекско-афганский барьер — это Мост Хайратон.

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