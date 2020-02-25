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  25 февраля 2020
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Фондовые рынки Азии понесли потери из-за опасений о воздействии коронавируса

CentralAsia (CA) -  24 февраля в Азии происходило резкое снижение котировок акций из-за беспокойства о воздействии новой коронавирусной инфекции на экономику. В Южной Корее падение котировок оказалось наиболее сильным из-за резкого всплеска новых случаев заражения, передает NHK.

Ключевой индекс южнокорейского фондового рынка потерял 3,8% относительно результата окончания торгов в пятницу. Вьетнамский индекс снизился на 3,1%. Филиппинский фондовый рынок просел на 2,4%, акции в Гонконге подешевели на 1,7%, а на Тайване - на 1,3%.

Котировки акций в Австралии также снизились на 2,3%.

По словам источников на фондовом рынке, инвесторов беспокоит воздействие продолжающейся вспышки на экономику каждой страны.

Также, как отмечают источники, инвесторы следят за тем, смогут ли правительства затронутых вспышкой стран реализовать действенные меры, чтобы сдержать распространение вируса.

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