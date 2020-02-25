В Монголии из-за коронавируса ограничили движение международного транспорта

CentralAsia (MNG) - В Монголии из-за коронавируса на время празднования лунного Нового года ограничили движение международного транспорта.

Национальное полицейское управление Монголии, Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и другие сотрудники по чрезвычайным ситуациям выразили признательность гражданам за то, что они приняли положительно решение о временном ограничение движения междугородних транспортных средств, принятое правительством.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) приняла решение ограничить движение междугородных транспортных средств, а также движение в направлении Овоо - холмы в целях предотвращения распространения коронавируса во время празднования лунного Нового года – Цагаан сар, который состоится 23-27 февраля.

832 служащих вышеуказанных агентств и полицейские с 526 транспортными средствами работают на 336 контрольно-пропускных пунктах по всей стране.

ГКЧС Монголии призывает граждан выполнять свои гражданские обязательства, придерживаясь решения, принятого правительством, и организуя «Золголт Цагаан Сара» – официальное монгольское приветствие онлайн с использованием современных технологий для предотвращения любых потенциальных угроз.