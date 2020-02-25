Ущерб от ломбардов и финансовых пирамид в Казахстане оценили в 5 млрд тенге

CentralAsia (KZ) - С октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный займ", сообщает polisia.kz.

Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний.

Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий. Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта. В мессенджере «Whats App» руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.

Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.

Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.

15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись.

19 февраля учредитель ТОО «Гарант 24 Ломбард» Мурзабеков Аслан Пазылжанович 1993 г.р. в чате «WhatsApp» для вкладчиков разместил сообщение: «Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!».





В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции.

На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности. В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия. Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге ($13,2 млн). По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по ст. 190 (Мошенничество) и ст. 217 (Финансовая пирамида). Арестовано 13 человек.

В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.