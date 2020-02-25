ВОЗ призвала мировое сообщество готовиться к пандемии коронавируса

CentralAsia (CA) - Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии коронавируса. Об этом 24 февраля сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Заявление Гебрейесуса опубликовали на официальной странице ВОЗ в Twitter.

«То, что мы видим, - это эпидемии в разных частях мира, которые по-разному влияют на страны и требуют индивидуального подхода. Внезапное увеличение числа новых случаев # COVID19, безусловно, вызывает беспокойство. Я постоянно говорил о необходимости фактов, а не страха», - приводится его цитата.

Гебрейесус отмечает, что на сегодня использование слова «пандемия» не соответствует действительности, «но, безусловно, может вызвать страх».

Также глава ВОЗ добавил, что каждая страна должна проводить собственную оценку рисков, и выделил 3 приоритетных направления, по которым должно работать мировое сообщество.

1. Все страны должны уделять особое внимание защите работников здравоохранения

2. Привлекать сообщества к защите людей, которые наиболее подвержены риску серьезных заболеваний, особенно пожилых людей и людей с основными заболеваниями

3. Защищать страны, которые являются наиболее уязвимыми, делая все возможное для сдерживания эпидемий в странах, которые в состоянии это сделать.

В заключении Гебрейесус поблагодарил Евросоюз, который выделил 232 млн евро на борьбу с коронавирусом, и назвал этот жест «глобальной солидарностью».

Пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах.