Премьер-министр Монголии поздравил народ с Новым годом по лунному календарю

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии У. Хурэлсух поздравил граждан Монголии по случаю традиционного монгольского празднования Лунного Нового года – Цагаан сар.

«Счастливого Нового года по лунному календарю всем монголам мира! Лунный Новый год – Цагаан сар – это праздник наследия, родства, общения и независимости нашего народа. В этом году новая коронавирусная инфекция распространилась в нашем соседнем Китае и многих других странах по всему миру, что привело к гибели сотен тысяч людей, а также к серьезной нагрузке на общество и экономику. Из-за высокого риска распространения коронавирусной инфекции в Монголии правительство срочно принимает все меры для предотвращения потенциальных угроз. Но мы не будем успокаиваться и будем принимать меры безопасности. Ответственность и участие каждого человека будут играть важную роль в предотвращении распространения этого опасного вируса.

Я, премьер-министр Монголии, хочу еще раз призвать всех людей организовать свой «Золголт-Цагаан сара» - официальное монгольское приветствие онлайн с использованием современных технологий, чтобы не подвергать риску здоровье пожилых людей. Давайте покажем, насколько мы ответственные люди. Счастливого Лунного Нового Года –Цагаан Сар!», - отметил в своём поздравлении премьер.