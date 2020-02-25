На рынках Ташкента выросли цены на товары из-за распространения коронавируса в Китае

CentralAsia (UZ) - На крупных оптовых рынках Ташкента цены на китайские товары выросли на 5%. Предприниматели говорят, что после того, как соседний Кыргызстан закрыл торговый путь с Китаем, поставки товаров замедлились, поэтому цены выросли, передает centralasian.org.



Торговцы в соседнем Кыргызстане, которые подняли цены на свои китайские товары на 5-10 процентов, обеспокоены тем, что их запасы на складах иссякают.

Предприниматель, торгующий в "Торговом комплексе Урикзор" в Ташкенте, известном в народе как оптовый рынок "Урикзор", говорит, что из-за неопределенности текущей ситуации он был вынужден увеличить цены на товары на 5 процентов.

«Мы были вынуждены вложить 5000 в товары, общей стоимостью в 100 000. Из-за того, что прекратились прямые поставки из Китая, мы вынуждены обращаться «объездным» (незаконным - прим.ред.) поставщикам. А они в текущей ситуации подняли цены», - сказал предприниматель.

По его словам, покупателей на рынке убавилось, а продажи также замедлились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«На рынке также существует страх перед коронавирусом. Ежегодно, в канун 8 марта, торговля шла вверх. В этом году мало людей. Поэтому рынок не выдержит дальнейшего повышения цен. Однако, все боятся одного - что будем делать после того, как запасы товаров иссякнут - мы не знаем», - говорит собеседник.

Около 60% товаров на оптовом рынке Урикзор, поставляемых через соседние Кыргызстан и Казахстан, приходят из Китая.

Цены на некоторых рынках строительных материалов в Ташкенте выросли на 25-30 процентов.

«Обои, плитка и тому подобное выросли до 25-30%. Паники нет, но предприниматели начали искать другие страны, кроме Китая, для импорта товаров», - сказал мобильный корреспондент в Ташкенте.

Кыргызстан закрыл границу с Китаем 24 января после вспышки коронавируса в Китае. В результате торговый путь из Китая в Узбекистан был заблокирован.

По словам бизнесменов, китайские товары, которые в настоящее время хранятся на складах кыргызских торговцев, прибывают в Узбекистан, а соседи немного повысили цены.

В то же время цены на двух крупнейших рынках поставок китайских товаров в Узбекистан - "Карасу" на юге Кыргызстана и "Дордой" на севере - выросли на 5-10%.

Кыргызские предприниматели говорят, что из-за новогодних праздников был поставлен заранее двухмесячный резерв товаров из Китая..

По их словам, рынок в Кыргызстане в настоящее время действует нормально из-за этого резерва, но срок его действия, как ожидается, истекает к середине марта - началу апреля.

Узбекистан временно приостановил полеты в Китай с 1 февраля и вернул своих граждан из китайских городов на родину специальными рейсами.