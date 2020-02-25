Какими самолетами обладает национальный авиапарк Узбекистана?

CentralAsia (UZ) - «Uzbekistan airways», национальной авиакомпании Узбекистана 28 лет.

На традиционной ежегодной церемонии вручения наград LED Together, прошедшей в Санкт-Петербурге 24 января, авиакомпания «Uzbekistan Airways» объявлена наиболее динамично развивающимся перевозчиком стран СНГ по итогам работы в 2019 году.

На сегодняшний день компания осуществляет перевозки в 84-х направлениях, сотрудничает с 25-ю иностранными авиакомпаниями.

В 2019 году было обслужено 25 877 тысяч рейсов.

За последние несколько лет национальный авиапарк пополнился новыми лайнерами «Airbus» и «Boieng».

В 2019 году проведена реорганизация НАК «Узбекистон хаво йуллари». Созданы компании «Uzbekistan Airways» и «Uzbekistan Airports».

В настоящее время ведутся переговоры с рядом иностранных авиакомпаний таких, как «Turkish airlines», «ISRAIR», «Garuda», «Аэрофлот», «ИрАэро», «S7», «Якутия», «SCAT», которые готовы к началу перевозок уже с марта месяца.

Сегодня, в эксплуатации АО "Uzbekistan Airways" находится 31 самолёт.

Это Airbus Neo А320 (стоимостью $ 250 млн. за ед),

Боинг-757/767, Boeing 787 Dreamliner (6 шт. стоимостью $ 248 млн. за ед.),

а также на местных направления - Super Jet 100.

В 2020 году национальный авиаперевозчик планирует получить ещё два «Airbus A320 Neo» из Франции.

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Самолёты Boeing 787 Dreamliner (производитель США) были представлены публике в декабре 2009 года. 26 октября 2011 года лайнер совершил свой первый коммерческий рейс. Узбекистан получил свой первый лайнер этой модели в 2018 году.

Airbus A320 Neo совершил свой первый полет в 2014 году, производители дали самолету приставку NEO т.е новый, за счёт нового более экономичного двигателя, в Узбекистане этот лайнер был приобретен в 2019 году.

Значимую роль в развитии сельского и водного хозяйства и туристического потенциала республики играет авиакомпания «Специальные авиационные работы» (САР), входящая в структуру НАК и имеющая в своем парке самолеты Ан-2 и многофункциональных вертолетов Ми-8МТВ.

И.о гендиректора является Хакимов Бахтиёр Ибрагимович (по данным СМИ).