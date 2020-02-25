В Монголии 6 206 детей родились в январе, из них 145 близнецов

CentralAsia (MNG) - В Монголии около 6 206 человек родили в январе, рост рождаемости увеличился на 252 человека или 4,2 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Количество матерей в декретном отпуске достигло 4619, что на 158 или 3,5 процента больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Шестнадцать женщин родили вне больницы, что на пять или 23,8 процента меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Из общего числа новорожденных 3160 мальчиков и 3046 девочек. Около 145 близнецов родились в январе. Средний вес новорожденных составлял 3 390 грамм, а средний рост новорожденных - 50,7 сантиметра.

По возрастным категориям - 3,7 процента матерей, родивших детей, были моложе 20 лет, 92,6 процента - от 20 до 39 лет и 3,7 процента - старше 40 лет.

В январе 2020 года 1,2 процента рожениц не имели общего образования, 4,7 процента имели начальное образование, 12,5 процента имели младшее среднее образование, 34,8 процента имели старшее среднее образование, шесть процентов имели профессиональное образование, 39,2 процента имели диплом или степень бакалавра и 1,6 процента имели степень магистра или высшее образование.

Из всех рожениц 40,3 процента были замужем, 58,5 процента не были официально в браке, а 1,2 процента были разведены.