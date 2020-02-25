Монголия находится в состоянии повышенной готовности из-за распространения коронавируса в Южной Корее

CentralAsia (MNG) - Монголия находится в состоянии повышенной готовности после того, как число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Южной Корее достигло 893 и 8 погибших. По состоянию на 30 декабря 2019 года в Южной Корее проживает 48 158 монголов.

По словам представителей здравоохранения, Монголия должна эвакуировать 100 человек, которые купили билеты у МИАТ (нацавиакомпания Монголии), чтобы вернуться в страну.

Как мы сообщали ранее, шесть студентов, вернувшихся в Улан-Батор 21 февраля из Пусана, были помещены в карантин. Они будут находиться под наблюдением врачей в течение 14 дней