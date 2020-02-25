В Душанбе после жалобы журналиста главе МВД приостановили деятельность шумного ресторана

CentralAsia (TJ) - 14 февраля в Душанбе в ходе пресс-конференции бывший корреспондент еженедельника «Нигох» Холов Эрадж Амонуллоевич, обратился к министру внутренних дел Рахимзода Рамазону Хамро и сообщил, что несколько раз звонил по «телефону доверия» МВД и сообщал, что круглосуточная деятельность ресторана «Абриколь», расположенного по ул. А. Гуломова района Сино нарушает спокойствие жителей, передает МВД РТ.

Проведёнными проверками было установлено, что обращения Холова Э.А. действительно ранее были зарегистрированы. К администрации ресторана «Абриколь» было применено административное наказание, а также администрация была предупреждена о соблюдении режима работы. Однако администрация ресторана не приняла никаких мер и продолжала свою деятельность.

В связи с несоблюдением администрацией названного ресторана Постановления об установленном рабочем режиме, в отношении руководителя ресторана «Абриколь» повторно был составлен протокол об административных правонарушениях с применением статьи 462, части 1 «Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан», деятельность центра временно приостановлена.



