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  25 февраля 2020
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В Казахстане 10 участников митингов привлечены к административной ответственности

CentralAsia (KZ) -  22 февраля в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Органами внутренних дел были приняты меры по пресечению нарушений общественного порядка, передает Polisia.kz.

После разъяснений о незаконности участия в митингах, большинство граждан добровольно покинули места проведения акций.

Однако отдельные участники отказывались выполнить требования органов власти о прекращении незаконных действий, в связи с чем в полицию были доставлены 53 человека. Десять участников несанкционированных митингов в судебном порядке привлечены к административной ответственности. Остальные – после проведения профилактической беседы – отпущены.

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