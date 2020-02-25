В Казахстане 10 участников митингов привлечены к административной ответственности

CentralAsia (KZ) - 22 февраля в нескольких городах Казахстана прошли митинги. Органами внутренних дел были приняты меры по пресечению нарушений общественного порядка, передает Polisia.kz.

После разъяснений о незаконности участия в митингах, большинство граждан добровольно покинули места проведения акций.

Однако отдельные участники отказывались выполнить требования органов власти о прекращении незаконных действий, в связи с чем в полицию были доставлены 53 человека. Десять участников несанкционированных митингов в судебном порядке привлечены к административной ответственности. Остальные – после проведения профилактической беседы – отпущены.