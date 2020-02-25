Монголия отменила все авиарейсы в Южную Корею из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) - 24 февраля указом премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила все авиарейсы в Южную Корею. Власти считают, что Южная Корея стала потенциальной угрозой для Монголии в связи с появлением нового типа коронавируса.

Поскольку в КНР живет, работают и учатся примерно 10 тыс.граждане Монголии и большинство из них возвращено на Родину, то в Корее живут, работают и учатся почти 50 тыс.граждан Монголии. А в новом эпицентре коронавирусной инфекции в городе Тэгу находятся почти 8 000 монголов.

В Южной Корее по состоянию на 25 февраля зарегистрировано 893 случаев заражения коронавирусом и 8 летальных исходов.