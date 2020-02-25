Советником министра здравоохранения Узбекистана назначат гражданина Турции

CentralAsia (UZ) - Турецкий специалист назначен консультантом министра здравоохранения Узбекистана. Соглашение об этом было достигнуто в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию 19-20 февраля текущего года.

Как сообщает Департамент по связям с общественностью Минздрава Узбекистана, министр здравоохранения Алишер Шодмонов сообщил, консультант будет работать над вопросами реформирования медицинской системы, внедрения финансового менеджмента, медицинского страхования, государственно-частного партнерства, аутсорсинга и оцифровки данных в системе.

«Кроме того, особое внимание было уделено сотрудничеству в дальнейшем развитии медицинской науки и подготовке кадров. Стоит отметить, что в прошлом году в Бухарском государственном медицинском институте совместно с престижным турецким высшим учебным заведением был создан международный факультет, на который был принят 131 студент. В настоящее время планируется увеличение количества таких совместных образовательных учреждений, дальнейшее повышение уровня медицины в регионах и обеспечение населения качественными медицинскими услугами, развитие медицинского туризма.

В целях дальнейшего улучшения обеспечения населения дешевыми и качественными лекарствами, был подписан контракт с турецкими компаниями «Кучак фарм» и «Поли фарм». В дальнейшем планируется выпускать с этими компаниями в Узбекистане препараты, имеющие важное значение для лечения онкологических и гематологических заболеваний», - говорится в сообщении