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  25 февраля 2020
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В Туркестанской области задержали ОПГ "Сарыагашские"

CentralAsia (KZ) -  Cотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области совместно с представителями ДКНБ по Туркестанской области задержали организованную преступную группу “Сарыагашские”, передает Polisia.kz.

Преступники занимались вымогательством на приграничном пропускном посту “Капланбек”, расположенном в городе Сарыагаш. Они длительное время требовали от водителей грузоперевозок СНГ деньги в сумме от 15000 до 50000 тенге за проезд через пост.

В случае отказа злоумышленники угрожали, а также избивали потерпевших, разбивали лобовые стекла и прокалывали шины от грузовых автомашин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники изобличили подозреваемых по месту жительства. Всего задержаны 13 подозреваемых. Все они является жителями Туркестанской области.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК “Вымогательство”. Подозреваемые арестованы. В качестве вещественных доказательств изъяты ружье, нож и деньги. Полицейскими выясняются все обстоятельства и причастность преступной группы к другим аналогичным преступлениям.

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