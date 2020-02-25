В Дубае стартовало нефтегазовое роуд-шоу Туркменистана

CentralAsia (TM) - 24 февраля в городе Дубай открылась Международная конференция «ТАПИ – газопровод мира и сотрудничества» и международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, сообщает пресс-служба нефтегазового комплекса.



В работе выездного форума, проходящего в фешенебельном отеле Hyatt Regency Dubai Creek Heights, принимают участие представители более 100 крупнейших нефтегазовых, сервисных и консалтинговых компаний, финансовых структур, научно-исследовательских институтов, эксперты из около 40 стран мира.

В составе туркменской делегации, которую возглавляет советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаев, – председатель правления Государственного банка внешнеэкономической деятельности Рахимберди Джепбаров, руководители и специалисты Государственных концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть», Государственной корпорации «Туркменгеология», Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Открывая Международную конференцию, советник Президента Туркменистана по нефтегазовым вопросам Я. Какаев остановился на ходе реализации проектов по созданию многовекторной инфраструктуры экспорта туркменских энергоносителей, в числе которых и строительство газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, призванного придать мощный импульс социально-экономическому развитию региона, содействовать укреплению здесь мира и стабильности.

Далее состоялась сессия «Развитие газохимической и нефтеперерабатывающей отрасли Туркменистана. Индустриализация-основной фактор диверсификации экономики», а во второй половине дня – сессия «Освоение туркменского шельфа Каспийского моря и привлечение инвестиций».

25 февраля в рамках мероприятий запланированы третья и четвертая сессии – «Увеличение продуктивности нефтегазовых месторождений и новые механизмы сотрудничества по инвестиционным проектам», «Глубокая переработка углеводородов и маркетинг – взгляд в будущее». Так же состоятся встречи руководителей структурных подразделений отечественного ТЭК с их потенциальными партнёрами, где намечено рассмотреть ряд конкретных предложений относительно новых совместных проектов в различных секторах нефтегазовой промышленности.