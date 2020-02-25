В Казахстане составлена Карта опасности с указанием мест, наиболее подверженных риску возникновения ЧС

CentralAsia (KZ) - Составлена Карта опасности, где указаны места наиболее подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации. ОБ этом на заседании правительства Казахстана рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев.

«Составлена Карта опасности, где указаны места наиболее подверженные риску возникновения чрезвычайной ситуации. С учетом значительного объема выпавшего снега и в случае резкого повышения температуры воздуха, мы будем вынуждены осуществлять значительные сбросы воды с водохранилищ. В этой связи акиматам необходимо принять действенные меры по недопущению чрезвычайной ситуации», — отметил М. Мирзагалиев.

Докладывая о сложившихся гидрометеорологических условиях в бассейнах рек, Магзум Мирзагалиев отметил, что процесс снегонакопления будет продолжаться и в течение марта.

В свою очередь, Казгидромет будет еженедельно с марта предоставлять основные гидрологические прогнозы с уточнениями каждые 3 дня. А также уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно за 2-3 суток при норме не менее 6 часов в случае резких изменений гидрометеоусловий.

Согласно синоптическому прогнозу на март, температура воздуха и количество осадков на большей части территории Казахстана ожидается выше климатической нормы. В целях подготовки гидротехнических сооружений республиканской собственности к пропуску паводковых вод Министерством экологии, геологии и природных ресурсов принимаются все необходимые меры. Создана Противопаводковая комиссия.

Исходя из прогноза, графики режима работы водохранилищ скорректированы под увеличение дополнительных свободных емкостей. Так, за последние годы были приобретены 5 метеорологических радаров,14 автоматических метеостанций и 42 гидропоста.

Ежегодно приобретаются гидрометеорологические приборы и оборудования на действующие посты наблюдений.