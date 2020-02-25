Главы МИД Таджикистана и России провели переговоры

CentralAsia (CA) - 24 февраля в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России С.В.Лаврова и Таджикистана С.Мухриддина, находившимся в РФ с официальным визитом.

Стороны обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов российско-таджикистанского сотрудничества, региональной и глобальной повесток дня, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Особое внимание было уделено углублению связей в торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематике региональной безопасности.

Дана положительная оценка взаимодействию в интеграционных и межгосударственных объединениях, включая СНГ, ОДКБ и ШОС.

В ходе встречи министры обсудили совместные шаги по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., приданию этому историческому событию достойного звучания на ключевых международных площадках и форумах.

В рамках визита была подписана Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2020 год, нацеленная на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации двух стран.