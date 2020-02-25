США оценили подарок Шавката Мирзиёева Дональду Трампу в $2950 и Мелании Трамп в $4200

CentralAsia (UZ) - Издание The New York Times опубликовало список подарков, полученных президентом США Дональдом Трампа за 2018 год от иностранных лидеров. Общая стоимость подарков составила $88 420.

Трамп получил миниатюрную серебряную копию комплекса «Регистан» от президента Узбекистана, которую оценили в $2950.

Отмечается, что самый дорогой подарок получила Мелания Трамп – набор из шести фарфоровых тарелок на $23 000 от шейха Катара. Также она получила два декоративных стула от президента Египта, стоимость которых оценивается в $10 000, постельное покрывало стоимостью $4200 от президента Узбекистана, клатч за $1280 от партнера премьер-министра Бельгии и другое.

Почти все подарки были переданы в Национальный архив для демонстрации и хранения. Джаред Кушнер и Иванка Трамп решили купить четыре браслета, которые им подарили король и королева Иордании, стоимостью в $3 185.

Самым дорогим подарком для Трампа, был от президента Франции Эммануэля Макрона: сумка для гольфа Louis Vuitton и коллекция фотографий, которые были оценены в $8 250.

Госсекретарь Майк Помпео получил от президента Узбекистана деревянный стол и набор стульев за $1580. Отмечается, что большинство подарков Помпео были переданы Администрации общего обслуживания