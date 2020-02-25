Туркменистан закрыл границу с Ираном из-за коронавируса

Госпиталь в Тегеране

CentralAsia (TM) - Туркменистан закрыл границу с Ираном из-за коронавируса. В связи со смертью восьмерых человек от новой болезни в Иране, правительство Туркменистана усиливает профилактические меры, сообщает «Хроника Туркменистана».

Граница с соседней страной полностью закрыта для передвижения людей и грузов. Совершающие обход участков от Каахка до Кызыл-Арвата пограничники по распоряжению командиров носят респираторы.

Через посла Ирана в Туркменистане передана просьба туркменской стороны не допускать жителей иранских приграничных сел к нейтральной полосе, а также не допускать выпас скота. При появлении иранцев на нейтральной полосе туркменские пограничники имеют право на предупредительные выстрелы, а затем стрелять по ногам нарушителей.

Предвидя дефицит продовольственных товаров, значительная часть которых поступала в Туркменистан из Ирана, местным властям поручено контролировать цены на рынках и не допускать их повышение, а Минторговле и СППТ – компенсировать нехватку зарубежных продуктов.

В граничащих с Ираном велаятях создаются карантинные зоны для размещения зараженных коронавирусом. В Ахалском велаяте – это инфекционная больница в поселке Душак. МЧС также выделена территория в песках в 10 километрах от въезда в Ашхабад со стороны Дашогуза, где в настоящее время строительная техника разравнивает площадь, на которой при необходимости будут установлены палатки и ограждение. В городе Небитдаг в Балканском велаяте под карантин выделят одну из больниц.

Границы с Ираном закрыли также Армения и Турция.

На данный момент достоверных сведений о заразившихся в Туркменистане нет. Как сообщала ХТ 1 февраля, в Туркменабате в карантин в бывшем тубдиспансере поместили пассажирку рейса, следовавшего из Пекина в Ашхабад. Как стало известно, ее отпустили через две недели.

Позже в этот же в карантин попал студент, прибывший из Китая. Его также держали сначала в бывшем тубдиспансере Туркменабада, а затем перевели в карантинное отделение старой инфекционной больницы города. Теперь всех людей с подозрением на наличие вируса будут помещать туда.