В Ашхабаде наблюдается нехватка куриного мяса

CentralAsia (TM) - В магазинах Ашхабада вновь начались перебои c поставкой курятины, которую стало трудно приобрести даже в частных магазинах. В достаточном количестве куры и окорочка были лишь в течение нескольких недель перед новогодними праздниками.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», на прошлой неделе в магазинах на столичном базаре "Дженнет" ("Рай") продавали по две куриные ножки на человека. Последние дни их нет вообще, либо продают по одной штуке.

В некоторых государственных магазинах, несмотря на наличие на прилавках курятины, ее не продают. Продавцы рассказали, что есть требование, чтобы на прилавках товар был. Но так как его нет на складах, продавать населению нечего.

Покупатели жалуются, что в тех магазинах, где продают куриные ножки по одной штуке, их на глазах у покупателей упаковывают в целлофановые пакеты, в которые уже насыпано 200-300 граммов льда. На возмущение покупателей продавцы отвечают, что они могут не покупать мясо.

Килограмм курятины в госмагазинах стоит 13 манатов ($13,7). Оплата производится только банковскими картами.