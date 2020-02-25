В каких сферах горнодобывающей промышленности в Узбекистане наблюдается спад и увеличение? (таблица)

- Узбекистан, экономика
- 13:09, 25 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Данные по горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в Узбекистане за январь 2020 года предоставил Государственный комитет по статистики РУз.
Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за январь 2020 года, составил $ 421,0 млн или 14,3 % от общего объема промышленности.
Максимальный рост наблюдается в отрасли по добыче угля, по отношению к 2019 году рост составил 63,13%. На втором месте добыча щебня рост в 19,1%, газового конденсата рост в 1,2%.
Однако, в других сферах наблюдается спад, например спад на добычу нефти на 68,3%, на добычу гравия на 25,2%. Подробнее можно посмотреть в приведенной таблице:
|
Наименование продукции
|
Январь 2019 года
|
Январь 2020 года
|
разница +/-
|
уголь (тыс.т )
|
235,3
|
383,9
|
148,6
|
нефть (тыс. т)
|
60,6
|
19,2
|
- 41,4
|
газ природный
(млн.куб.м)
|
5 289,0
|
4 758,8
|
- 530,2
|
газовый конденсат
(тыс.т)
|
141,4
|
143,1
|
1,7
|
щебень (тыс.т)
|
59,7
|
71,0
|
11,3
|
гравий (тыс.т)
|
17,0
|
12,7
|
- 4,3
|
каолин (тыс.т)
|
6,2
|
2,4
|
- 3,8