В каких сферах горнодобывающей промышленности в Узбекистане наблюдается спад и увеличение? (таблица)

CentralAsia (UZ) - Данные по горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в Узбекистане за январь 2020 года предоставил Государственный комитет по статистики РУз.

Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за январь 2020 года, составил $ 421,0 млн или 14,3 % от общего объема промышленности.

Максимальный рост наблюдается в отрасли по добыче угля, по отношению к 2019 году рост составил 63,13%. На втором месте добыча щебня рост в 19,1%, газового конденсата рост в 1,2%.

Однако, в других сферах наблюдается спад, например спад на добычу нефти на 68,3%, на добычу гравия на 25,2%. Подробнее можно посмотреть в приведенной таблице: