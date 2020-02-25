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  25 февраля 2020
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В каких сферах горнодобывающей промышленности в Узбекистане наблюдается спад и увеличение? (таблица)

CentralAsia (UZ) -  Данные по горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в Узбекистане за январь 2020 года предоставил Государственный комитет по статистики РУз.

Объем продукции, произведенной предприятиями горнодобывающей промышленности и разработки карьеров за январь 2020 года, составил $ 421,0 млн или 14,3 % от общего объема промышленности.

Максимальный рост наблюдается в отрасли по добыче угля, по отношению к 2019 году рост составил 63,13%. На втором месте добыча щебня рост в 19,1%, газового конденсата рост в 1,2%.

Однако, в других сферах наблюдается спад, например спад на добычу нефти на 68,3%, на добычу гравия на 25,2%. Подробнее можно посмотреть в приведенной таблице:

Наименование продукции

Январь 2019 года

Январь 2020 года

разница +/-

уголь (тыс.т )

235,3

383,9

148,6

нефть (тыс. т)

60,6

19,2

- 41,4

газ природный

(млн.куб.м)

5 289,0

4 758,8

- 530,2

газовый конденсат

(тыс.т)

141,4

143,1

1,7

щебень (тыс.т)

59,7

71,0

11,3

гравий (тыс.т)

17,0

12,7

- 4,3

каолин (тыс.т)

6,2

2,4

- 3,8

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