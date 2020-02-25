Узбекистан и Украина могут возобновить воздушное и железнодорожное сообщение

CentralAsia (UZ) - Министерство инфраструктуры Украины провело переговоры с узбекистанской стороной о возобновлении рейса Ташкент-Киев-Ташкент и железнодорожного маршрута Ташкент-Харьков-Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Переговоры состоялись в рамках визита узбекской делегации в Киев. Узбекско-украинский бизнес-форум прошел в Киеве 20-22 февраля текущего года.

Сообщается, что руководство Министерства инвестиций и внешней торговли провело встречи с министром развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Т.Миловановым, главой Украинского Союза промышленников и предпринимателей А.Кинах, председателем ТПП Украины Г.Чижиковым, а также представителями украинского бизнеса.

В ходе визита также были проработаны вопросы, связанные с проведением очередного заседания Узбекско-Украинской межправительственной комиссии в Ташкенте, намеченного на весну текущего года – определены приоритетные направления двустороннего сотрудничества для включения в повестку дня предстоящего мероприятия.

Также в Министерстве инфраструктуры Украины были проведены переговоры проведена встреча по вопросу возобновления авиасообщения по маршруту «Ташкент-Киев-Ташкент» и железнодорожного сообщения «Ташкент-Харьков-Ташкент».