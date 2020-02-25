В СИЗО Нур-Султана скончался политактивист Дулат Агадил. Митингующие требуют отставки главы МВД Казахстана

CentralAsia (KZ) - В следственном изоляторе Нур-Султана скончался доставленный накануне гражданин Дулат Агадил 1977 года рождения, передает Polisia.kz. СМИ называют его политактивистом.

Возмущенные смертью оппозиционного политического активиста Дулата Агадила требуют отставки министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, сообщает корреспондент Vласти, который в данный момент находится около здания МВД в столице, где собралось несколько десятков человек. Они начали перекрывать дорогу выезжающим с территории СИЗО автозакам, после чего полицейские окружили собравшихся и заблокировали им проход на проезжую часть.

Сейчас активисты перекрыли проспект Тауельсиздик, силовики вытесняют их к автозакам. Задержано 23 человека.

В отношении Дулата Агадила были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания.

В январе 2020 года он заочно признан обвиняемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В связи с неявкой и уклонением от проведения следственных действий судом ему была изменена мера пресечения на содержание под стражей.

24 февраля текущего года около 21:00 часов Дулата Агадил установили дома и после доставили в следственный изолятор. В камере следственного изолятора, куда он был помещён, кроме него находилось еще четверо человек, которые дали показания, что фактов применения насилия в отношении погибшего не было.

Согласно заключению медицинского освидетельствования в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Смерть констатирована прибывшей бригадой скорой медицинской помощи.

Предварительная причина смерти: “Острая сердечно-сосудистая недостаточность”.

Каких-либо телесных повреждений на теле мужчины не было, отмечает пресс-служба ведомства.

В настоящее время начато досудебное расследование.