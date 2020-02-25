[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер-министр дал указание отменить авиарейсы между Монголией и Японией

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр У.Хурэлсух дал указания председателю Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, министру дорог и транспорта и министру здравоохранения. Было дано указание отменить все авиарейсы между Монголией и Японией и своевременно принять другие меры с учетом, что число японских граждан, зараженных новым типом коронавируса.

24 февраля выяснилось, что сотрудник Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и карантинный служащий Японии, работавшие на корабле «Diamond Princess», были заражены коронавирусом.

Кроме того, четверо были инфицированы на Хоккайдо и один в провинции Канагаве. Таким образом, в Японии число зараженных составляет 845. Из них 139 являются туристами из Китая и Японии.

print
  • Монгольская делегация скорой медицинской помощи посетила Австралию
  • Армения и Турция из-за коронавируса закрыли границу с Ираном
  • В Казахстане 10 участников митингов привлечены к административной ответственности



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com