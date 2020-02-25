Премьер-министр дал указание отменить авиарейсы между Монголией и Японией

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр У.Хурэлсух дал указания председателю Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, министру дорог и транспорта и министру здравоохранения. Было дано указание отменить все авиарейсы между Монголией и Японией и своевременно принять другие меры с учетом, что число японских граждан, зараженных новым типом коронавируса.

24 февраля выяснилось, что сотрудник Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и карантинный служащий Японии, работавшие на корабле «Diamond Princess», были заражены коронавирусом.

Кроме того, четверо были инфицированы на Хоккайдо и один в провинции Канагаве. Таким образом, в Японии число зараженных составляет 845. Из них 139 являются туристами из Китая и Японии.