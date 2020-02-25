Президент Монголии поздравил граждан с Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) - В связи с традиционным монгольским празднованием лунного Нового года – Цагаан Сар, Президент Монголии Х. Баттулга поздравил граждан Монголии:

«Амар Байна уу?

Я желаю вам счастливого Нового года в Монголии – Цагаан Сар и поздравляю вас с наступающим Годом Железной Крысы.

Старая монгольская поговорка гласит: «Счастье заключается в здоровом теле».

Я благодарен за то, что наши монголы придерживаются неизбежного решения правительства по предотвращению распространения нового коронавируса и обеспечению безопасности наших драгоценных.

Уважаемые старейшины!

Правительство Монголии не забыло своей священной традиции ухода за пожилыми людьми и прилагает все усилия для ее достижения.

Таким образом, законопроект о единовременном прощении кредиты под пенсионное обеспечение был одобрен, и это было только начало деятельности, которую правительство представляет своим пенсионерам.

Наконец, я глубоко убежден в том, что каждый монгол будет оставаться единым и придерживаться решений, принятых правительством, чтобы справиться с вызовами, с которыми сталкивается весь мир, а также с уважением относиться к делу наших сотрудников по оказанию неотложной помощи, которые стремятся к обеспечению мира и здоровье каждого гражданина.

Пусть здоровье и мир навсегда останутся на бескрайних просторах Монголии под благословениями вечного синего неба!».