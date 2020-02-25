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  25 февраля 2020
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В частных школах Узбекистана могут запретить ношение хиджабов

CentralAsia (UZ) -  Требование с запретом ношения хиджабов для учителей и учеников в государственных школах Узбекистана теперь могут распространить и на частные учебные заведения.

Этот порядок отражен в проекте постановления «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан», размещенном на портале обсуждения проектов нормативных правовых актов Республики Узбекистан.

Проект Кабинета Министров, разработанный Государственной инспекцией по образованию, предусматривает внесение изменений и дополнений в Положение о лицензировании деятельности в сфере негосударственных образовательных услуг и предоставлении современной школьной формы для учащихся общеобразовательных школ.

Согласно новому порядку, «запрещается учащимся студентам носить религиозную или религиозную форму (хиджабы, кипы, , кресты и т. д.), а также не допускается ношение военной и ведомственной формы сотрудников правоохранительных органов. Не разрешается учащимся мальчикам приходить в учреждение с татуировками или пирсингом на видных участках тела, бородой, волосами, длиннее 2-3 см и окрашенных в яркие цвета. Девочкам также запрещаются татуировки или пирсинг на видных частях тела, волосы и лицо окрашенные в яркие цвета, вызывающий макияж, более одной серёжек в ушах, кольца на пальцах, длинные окрашенные ногти».

Большинство высказавшихся по поводу законопроекта высказали критику в адрес данной инициативы.

Обсуждение продлится до 8 марта текущего года.

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