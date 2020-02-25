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  25 февраля 2020
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На газозаправочной станции в Узбекистане взорвался автомобиль, повреждены 6 авто

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 25 февраля, примерно в 10:10 часов на автомобильной заправке сжиженного газа ООО «Холис Тафаккур», расположенного в махалле «Хидирша» Хожаободского района Андижанской области, при заправке взорвался автомобиль марки «Nexia».

Машина находилась под управлением 32-летнего Ш.О, сообщил Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан.

В результате взрыва повреждены 6 автомобилей, получивших серьёзных телесных повреждений нет.

На месте работает следственно-оперативная группа причины взрыва устанавливаются.

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