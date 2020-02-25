В Вахшском районе Таджикистана вместо хлопка будут выращивать овощи

CentralAsia (CA) - Практически все 1700 фермерских хозяйств сельского джамоата Таджикобод Вахшского района, специализирующиеся на производстве хлопка-сырца, выделили в текущем году часть своих земель под ранний картофель, репчатый лук и зерновые. Так, в настоящий момент здесь полностью завершена посадка раннего картофеля на общей площади в 99 гектаров, передает East-fruit.

Всего же в районе под различные овощи отведено 158 гектаров земель и 27 гектаров под ранний лук. При этом фермеры используют высокоурожайные и хорошо зарекомендовавшие себя в условиях района семена культур. Так, здесь уже традиционно успешно выращивают ранний репчатый лук сортов «Тунис», «Андава», «Сибиряк».

Широкое использование подпленочного сева овощных культур позволяет фермерам района получать с 1 земельного участка до 3 урожаев в год. В настоящее время таким методом выращивают чеснок, репу, капусту, морковь, свеклу, а также различную зелень.

Почвенно-климатические условия района позволяют фермерам получать урожай овощных культур одними из первых в республике. Благодаря этому они успешно и выгодно для себя реализуют товар в городах Душанбе, Леваканд, Бохтар. Часть продукции и особенно репчатый лук удается реализовать на экспорт в Узбекистан и даже в Туркменистан.