Более 50 тысяч антилоп Цагаан зээр перекочевали из Монголии в Забайкалье

CentralAsia (MNG) - Забайкальские экологи сообщают, что ранее не видели такой миграции цагаан зээр.

Цагаан зээр (зобастая антилопа)— копытное животное рода зээров семейства полорогих.

Масса тела самцов 24—39 кг, самок 20—28 кг, длина тела самцов 105—148 см, самок 110—121 см, высота в холке самцов 62—84 см, самок 54—74 см, длина хвоста 9—12 см.

У самцов тёмно-серые или чёрные рога длиной 18—28 см, несколько отклонены назад, а у самок рогов нет. Хвост короткий, длиной около 10 см, светлый, зеркало большого размера, заходит выше хвоста. Окраска меха сверху желтовато-песчаная, белая снизу. У них прекрасно развито зрение. Продолжительность жизни самок до 10 лет, а самцов до 6 лет.

Сюда в Сохондинский заповедник пришли стада, насчитывающие более 50 тысяч цагаан зээров — зобастых антилоп.

По словам пресс-секретаря WWF России (Амурский филиал) Елена Старостина, зээр является частью огромной Восточно-Керуленской популяции редкого вида монгольской антилопы.

Она подчеркнула, что эти антилопы занесены в Красную книгу, поэтому экологические организации ревностно относятся к этому виду копытных в надежде приумножить их численность.

В начале этого года в Забайкалье пришло стадо зээров численностью в два раза превышающее число антилоп 2010 года.

Климатические изменения заставили эту антилопу мигрировать зимой из Монголии в степи Забайкалья, а весной стада возвращаются, но часть из них остается, сливаясь с местными оседлыми группировками цагаан зээр.