У китаянки подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов

CentralAsia (CA) - Жительнице провинции Сычуань в Китае поставили диагноз коронавируса, несмотря на то, что до этого 8 раз тесты для выявления вирусной нуклеиновой кислоты показывали отрицательный результат, передает РИА Новости.

Журналисты газеты "Хуаньцю шибао" разузнали, что фамилия женщины Тан, ей 56 лет, она из уезда Аньюэ, однако уже продолжительное время работает посудомойкой в отеле в городе Чунцин. У одного из сотрудников гостиницы нашли коронавирус, в связи с этим ее руководство отправило в Аньюэ запрос на проверку. Второго февраля женщину поместили в карантин. С 7 по 23 февраля у нее восемь раз брали пробы из дыхательных путей, проводили ПРЦ-тесты, позволяющие определить наличие возбудителя заболевания по ДНК. Тем не менее все результаты были отрицательными.

23 февраля у нее все-таки нашли коронавирус. Диагноз подтвержден на основе результатов лабораторных измерений и клинических симптомов.

Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – СOVID-2019.

Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 2663 человека, свыше 27,2 тысячи излечились.