В Казахстане задержали раскрыли преступную группу, вымогавшую деньги за проезд в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Туркестанской области совместно с представителями ДКНБ по Туркестанской области задержали организованную преступную группу “Сарыагашские”, передает Polisia.kz.

Преступники занимались вымогательством на приграничном пропускном посту “Капланбек”, расположенном в городе Сарыагаш в Казахстане. Они длительное время требовали от водителей грузоперевозок СНГ деньги в сумме от 15000 до 50000 тенге ($40-$133) за проезд через пост. В случае отказа злоумышленники угрожали, а также избивали потерпевших, разбивали лобовые стекла и прокалывали шины от грузовых автомашин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники изобличили подозреваемых по месту жительства.

Всего задержаны 13 подозреваемых. Все они является жителями Туркестанской области Казахстана.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК “Вымогательство”. Подозреваемые арестованы. В качестве вещественных доказательств изъяты ружье, нож и деньги. Полицейскими выясняются все обстоятельства и причастность преступной группы к другим аналогичным преступлениям.