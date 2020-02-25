В Караганде мать и отчим насиловали ребенка и заставляли смотреть порнофильмы. Суд вынес решение

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CentralAsia (KZ) - 21 год проведет в колонии отчим 13-летней девочки, и 16 лет будет находиться в колонии ее родная мать за систематические изнасилования, развращение ребенка и принуждение к просмотру порнофильмов, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно материалам дела, женщина и ее гражданский муж насиловали 13-летнюю девочку, которая является дочерью женщине. Мать позволила сожителю насиловать родную дочь, и даже сама участвовала в этих оргиях.

Малолетняя переживала трагедию на протяжении всего минувшего года. Вскоре девочка рассказала о насилии знакомым, которые сообщили в полицию. Женщину и мужчину арестовали.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Кайрат Касимов признал обоих виновными по трем статьям - 124 часть 1 «развращение малолетнего лица», 120 часть 4 «изнасилование в отношении заведомо малолетней», и 312 часть 3 пункт 2 УК «изготовление материалов с порноизображениями несовершеннолетних либо привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера». Мужчине назначен 21 год в колонии, матери ребенка – 16 лет.

«Анкетные данные потерпевшей и подсудимых не подлежат огласке, поскольку уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме на основании статьи 29 УПК», - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.