В Японии продолжается подготовка к государственному визиту председателя КНР

CentralAsia (CA) - Япония планирует продолжать подготовку к государственному визиту в страну председателя КНР Си Цзиньпина, несмотря на отсрочку проведения одного из ключевых политических мероприятий в Китае в условиях вспышки коронавируса, передает NHK.



Решение Китая отложить проведение ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей способствовало росту сомнений в отношении реализации запланированного визита Си Цзиньпина в Японию.

Высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Японии сообщил NHK, что у Японии нет другого выбора, кроме как продолжать подготовку к визиту Си Цзиньпина в соответствии с планами, так как "мяч сейчас находится на стороне Китая".

Глава Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура проведет встречу с влиятельным китайским представителем Яном Цзечи уже в конце текущей недели. Ян Цзечи является членов Политбюро ЦК КПК.

Пока остается только ждать, к какому решению придет руководство в отношении запланированного визита в Японию Си Цзиньпина.