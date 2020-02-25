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  25 февраля 2020
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В Японии продолжается подготовка к государственному визиту председателя КНР

CentralAsia (CA) -  Япония планирует продолжать подготовку к государственному визиту в страну председателя КНР Си Цзиньпина, несмотря на отсрочку проведения одного из ключевых политических мероприятий в Китае в условиях вспышки коронавируса, передает NHK.

Решение Китая отложить проведение ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей способствовало росту сомнений в отношении реализации запланированного визита Си Цзиньпина в Японию.

Высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел Японии сообщил NHK, что у Японии нет другого выбора, кроме как продолжать подготовку к визиту Си Цзиньпина в соответствии с планами, так как "мяч сейчас находится на стороне Китая".

Глава Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура проведет встречу с влиятельным китайским представителем Яном Цзечи уже в конце текущей недели. Ян Цзечи является членов Политбюро ЦК КПК.

Пока остается только ждать, к какому решению придет руководство в отношении запланированного визита в Японию Си Цзиньпина.

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