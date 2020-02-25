В Египте скончался экс-президент Хосни Мубарак, который управлял страной 30 лет

CentralAsia (CA) - На 92-м году жизни скончался экс-президент Египта Хосни Мубарак, передают местные СМИ.

По словам сына Мубарака, бывшему президенту уже давно нездоровилось. С конца прошлой недели он находился в палате интенсивной терапии в военном госпитале.

Мубарак возглавлял страну на протяжении 30 лет — с 1981 г. и до революции 2011 г., когда был вынужден уйти в отставку. Он стал президентом после того, как его предшественник Анвар Садат был убит исламистами во время военного парада.



