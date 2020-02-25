В Узбекистане экс-генпрокурор Муродов приговорен к 5 годам, бывший глава СГБ Абдуллаев — к 19 годам тюрьмы

CentralAsia (UZ) - Военный суд Узбекистана вынес приговор бывшему Генеральному прокурору Узбекистана и председателю СГБ Ихтиеру Абдуллаеву, передает uznews.uz.

Сегодня, 25 февраля, в военном суде Республики Узбекистан в отношении бывшего генерального прокурора Республики Узбекистан Отабека Мурадова, бывшего председателя СГБ Ихтияра Абдуллаева и его заместителя Джахонгира Игамова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и другими статьями завершен судебный процесс и оглашен судебный вердикт.

Показания подсудимых, более семидесяти потерпевших и свидетелей были выслушаны и обсуждены на закрытых судебных заседаниях. Собранные органом предварительного следствия доказательства были оценены, а доводы подсудимых исследованы.

Подсудимый О. Мурадов был признан виновным в совершении ряда преступлений. Отмечалось, что подсудимый полностью возместил причиненный преступлением ущерб.

В результате О. Мурадов был приговорен к 5 годам ограничения свободы.

Также, по решению суда, И. Абдуллаеву и Ж. Игамову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, каждый из них на определенный срок был лишен права работать на должностях, связанных с руководством и материальной ответственностью.

Экс-глава СГБ, Абдуллаев, был признан виновным в нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряда других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями.

Напомним, что сентябре прошлого года по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. В этот раз, его тюремный срок продлили ещё на год.