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  25 февраля 2020
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Из Ташкента и Самарканда запустили регулярные автобусные рейсы в Санкт-Петербург

CentralAsia (UZ) -  Компания "Узавтотранс сервис", в соответствии с межправительственным соглашением Узбекистана и России, запустила регулярное автобусное сообщение по маршруту Самарканд - Ташкент - Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.

25 февраля компания "Узавтотранс сервис" запустила регулярные автобусные рейсы по маршруту Самарканд - Ташкент - Санкт-Петербург. Отмечается, что во вторник первый рейсовый автобус отправился в 10:00 по местному времени с автовокзала Самарканда, примерно через пять часов он прибыл в Ташкент и после небольшой стоянки отправился по маршруту, а общее время в пути до Санкт-Петербурга составит около трех суток.

С российской стороны перевозки будет осуществлять транспортно-туристическая компания "ТТК Глобус". Автобусы по этому маршруту будут отправляться через день. Стоимость проезда от Самарканда и Ташкента составляет соответственно 840 и 800 тыс. сумов ($85 и $90), а из Санкт-Петербурга в Ташкент и Самарканд - составляет 6,8 и 7 тыс. рублей ($90, $82, $107).

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