Гражданин Монголии отправился на операцию в Южную Корею, где заразился коронавирусом и позже скончался

CentralAsia (MNG) - Гражданин Монголии, у которого анализы на коронавирус дали положительный результат, скончался в Южной Корее. По словам медиков, смерть, скорее всего, не вызвана COVID-19.

35-летний монгольский пациент умер в 5:50 вечера, во вторник, 25 февраля, во время лечения изолированным препаратом для лечения COVID-19 или нового коронавируса в больнице Южной Кореи.

24 февраля он был доставлен в больницу Мёнжи в южной провинции Кёнги от кровоизлияния в пищеводе, после чего у него был обнаружен коронавирус.

В больнице сообщили, что мужчину немедленно доставили в реанимацию, поскольку он находился в критическом состоянии.

25 февраля в 10 часов утра он перенес внезапную остановку сердца и был реанимирован после проведения сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Во второй половине дня у него случилась вторая остановка сердца, ему была вновь проведена СЛР.

В тот же день его жена и сестра навестили его в защитных костюмах, во время которых они договорились не реанимировать его через СЛР в случае очередной остановки сердца.

В больнице сообщили, что пациент умер от ранее существовавшей болезни.

Мужчина приехал в Корею 12 февраля для пересадки печени и оставался в больнице Сеульского национального университета в течение шести дней до 18 февраля.

Гражданин Монголии заразился коронавирусом в Сеуле, говорится в сообщении Минздрава и МИД Монголии.

Количество людей, зараженных коронавирусом в Южной Корее по состоянию на 26 февраля составляет 1, 146. Летальных исходов - 11.